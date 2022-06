En 2013, âgé de 18 ans à peine, Matthew Fitzpatrick avait remporté l’US Amateur sur le parcours du Country Club de Brookline. Neuf ans plus tard, le champion anglais a remis le couvert au même endroit en s’adjugeant, de haute lutte, l’US Open avec le même visage poupon et le même swing carnassier. C’est sa première victoire dans un tournoi du Grand Chelem et c’est même son premier sacre aux États-Unis. "C’est un rêve de gosse qui se réalise. Derrière cette victoire, il y a des années de travail. Vous n’imaginez pas mon bonheur", s’est exclamé le natif de Sheffield après avoir reçu l’immense trophée.

Sur le diabolique parcours de Boston (par 70), ceinturé d’un rough monstrueux et de greens rapides comme le marbre, le succès de Fitzpatrick a été enfanté dans la douleur. Il a d’ailleurs remporté le tournoi à seulement 5 sous le par, preuve de l’immense difficulté du parkland (seuls 9 joueurs ont terminé sous le par).