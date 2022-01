La saison européenne reprend, ce jeudi, à l’occasion de l’Abu Dhabi Championship, l’un des tournois les plus importants de l’année avec ses 8 millions de dollars de prize money. Désormais rebaptisé DP World Tour (du nom du sponsor dubaïote), le circuit européen n’a jamais bénéficié d’un calendrier aussi riche. D’ici le mois de novembre et sous réserve des conditions sanitaires, ce sont 44 tournois qui sont au programme avec une dotation minimale de 2 millions de dollars. Rappelons, au passage, qu’une escale belge est prévue, du 12 au 15 mai, à l’occasion du Soudal Open qui se disputera sur le parcours anversois de Rinkven. Rappelons aussi que, grâce aux synergies mises en place avec le PGA Tour américain, les joueurs du circuit européen auront l’occasion de disputer, en juillet, deux tournois aux États-Unis. Dans le même temps, les ténors du swing US auront, en guise de réciprocité, des places réservées lors de l’Open d’Écosse.