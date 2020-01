Le Bruxellois occupe la septième place à l'aube du dernier tour.

Grâce à une superbe carte de 67 lors du troisième tour, Thomas Detry a fait un joli bond au classement de l’Abu Dhabi Championship (European Tour) et pointe désormais à la septième place avec un total de 10 coups sous le par.

Dans un grand jour, le Bruxellois a collectionné les birdies (6 sur les 13 premiers trous) avant de concéder un malheureux double bogey sur le n°14. Idéalement placé à quatre coups de la tête, il aura un beau coup à jouer ce dimanche lors de la dernière journée.

Thomas Pieters occupe, de son côté, la quatorzième place avec un total de 8 sous le par. Ce samedi, après un mauvais départ (trois bogeys sur les 10 premiers trous), l’Anversois a réussi à inverser la tendance avec quatre birdies sur les six derniers trous.

Troisième joueur belge qualifié, Nicolas Colsaerts a dû se contenter d’un score de 71 (3 birdies, 2 bogeys) et se situe à la cinquantième position avec un global de 4 sous le par.

A l’aube du dernier tour, c’est le vétéran anglais Lee Westwood, 46 ans, qui occupe la tête à 14 sous le par. Très à l’aise sur le parcours de l’Abu Dhabi GC (par 72), il a rentré, ce samedi, une carte de 65 avec notamment un magnifique eagle sur le trou n°8. Il compte un petit coup d’avance sur l’Autrichien Bernd Wiesberger et l’Italien Francesco Laporta. Matthew Fitzpatrick (-12) et Sergio Garcia (-11) sont en embuscade. Doté de 7 millions de dollars de prize money, l’Abu Dhabi Championship est l’un des plus importants tournois de la saison sur le circuit professionnel européen.