Il a commencé sa carrière en juin 2016, en même temps que Thomas Detry. Et le voilà, quatre ans plus tard, déjà perché sur le toit du monde. Depuis Tiger Woods, on n’avait jamais vu, sur la planète golf, une telle ascension. En remportant le Memorial Tournament, l’un des plus prestigieux tournois de la saison américaine, Jon Rahm est devenu le deuxième joueur espagnol de l’histoire à se hisser sur le trône de numéro un mondial. Le premier était un certain Severiano Ballesteros, il y a un peu plus de trente ans. "C’est une émotion incroyable de rejoindre dans l’histoire le champion qui a toujours été mon idole, mon héros et mon inspiration", a confié le colosse basque, âgé de 25 ans à peine.



