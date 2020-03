L’Anversoise brûle les étapes et a presque sa qualification olympique en poche.

Elle aurait pu faire carrière en hockey, sport qu’elle a pratiqué à un bon niveau sous les couleurs de l’Antwerp. Elle a finalement préféré le driver au stick. Et elle ne le regrette pas. À 28 ans, Manon De Roey collectionne les bons résultats sur les greens. Grâce à ses deux performances en Australie (9e à Bonville et 2e à Dubbo), elle a presque assuré sa qualification pour les Jeux de Tokyo. Et elle espère poursuivre sur sa lancée.

"J’ai hâte de remporter mon premier tournoi, sur le Ladies European Tour, et de participer à mon premier Grand Chelem", confie-t-elle, des étincelles dans les yeux.