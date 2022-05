C’est donc l’Anglais Sam Horsfield qui a inscrit son nom au palmarès de la première édition du Soudal Open (DP World Tour) qui s’est disputé sur le parcours anversois de Rinkven. Très solide durant les quatre tours, il a terminé à 13 sous le par, avec deux coups d’avance sur le Néo-Zélandais Ryan Fox et l’Allemand Yannick Paul. Blessé en début de saison, Horsfield, 25 ans, savourait d’autant plus ce succès qu’en l’absence de son caddie habituel, c’est sa fiancée qui a porté son sac durant tout le tournoi. "Elle a été fantastique, comme une pro" souriait le natif de Manchester qui avait déjà soulevé deux trophées sur le circuit européen (Hero Open et Celtic Classic en 2020, chaque fois devant Thomas Detry).