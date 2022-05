Organiser une manche du Ladies European Tour en Belgique : le défi était énorme. Mais le voilà relevé ! La première édition du Mithra Ladies Open prend son envol ce vendredi au Golf de Naxhelet, à Wanze. “Initialement, la pendaison de crémaillère était programmée en 2020, puis en 2021. Mais la crise sanitaire nous a, chaque fois, obligés à postposer l’événement. Cette fois, la fête peut commencer” sourit Françoise Jolly, propriétaire-présidente du Resort.

La fête : le mot n’est pas trop fort. Car en marge de la compétition l’idée est bel et bien de faire swinguer un public attendu nombreux tout au long des trois jours. Animations, concours, initiations : tout a été prévu pour faire bouger les lignes. “Le golf est de plus en plus tendance en Belgique, notamment auprès des femmes. Nous souhaitons casser les codes qui en font toujours, aux yeux de certains, un sport élitiste et snob. C’est pour cela que l’entrée sera gratuite !”

Doté de 200 000 euros de prize money, le tournoi propose une belle affiche avec la présence de quelques-unes des meilleures joueuses professionnelles européennes. En grande forme ces dernières semaines et victorieuse à Bangkok voici quinze jours, Manon De Roey sera, bien sûr, la grande attraction du tournoi. “Ce serait fantastique de gagner ici devant mes supporters”, confie l’Anversoise qui partagera ses deux premiers tours avec la légende britannique Laura Davies (58 ans) et la jeune espoir nationale Savannah De Bock (16 ans). Trois générations réunies, voilà qui ne manque pas de piquant !

Inauguré en 2015, Naxhelet est un véritable Resort situé entre Namur et Liège. Il propose un “championship course”, bien sûr, mais aussi un hôtel, un Spa, un restaurant gastronomique et un projet immobilier. Le tout dans un environnement écoresponsable et bio. Pas besoin d’un dessin : le parcours, dessiné par Martin Hawtree, a revêtu ses habits de gala pour accueillir l’événement.

Manucuré par les greenkeepers, il va proposer un vrai challenge technique et tactique. “Il me fait un peu penser à un links de plaine, tant il est ouvert et exposé au vent” explique la joueuse belge Laura Gonzalez, spécialement revenue des États-Unis pour l’occasion. Bref, le spectacle voudra le coup d’œil à Wanze, que l’on soit féru de golf ou pas. Sur le trou 17, chaque birdie sera fêté par une tournée générale de bière Ginette ! À la santé du golf féminin.