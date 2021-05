Passionné de sports, il aurait pu faire carrière en natation ou en cyclisme. Le hasard l’a conduit à céder à la tentation des greens. "J’avais 12 ans lorsque je suis tombé sur la retransmission du British Open à la BBC. Il y avait un certain Tiger Woods. Avec mon frère jumeau, on a été bluffés. Quelques jours plus tard, on était au practice du Five Nations à Méan pour une initiation ! Un vrai coup de foudre qui nous a poussés à devenir membres au Royal Sart-Tilman, près de notre domicile de Neupré."