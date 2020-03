En attendant l’éventuelle reprise des compétitions officielles, les trois Mousquetaires du golf belge - Thomas Pieters, Thomas Detry et Nicolas Colsaerts - sont actuellement au chômage technique, comme tous les joueurs du circuit professionnel. En Belgique et dans la plupart des pays européens, tous les clubs sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Pas question donc de s’entraîner sur des parcours ou des practi ces . Et l’option de partir à l’étranger est rendue compliquée par les mises en quarantaine et l’incertitude de pouvoir ensuite rentrer.

(...)