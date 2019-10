Après la premier tour, Nicolas Colsaerts occupe la sixième place de l’Open de France qui se dispute sur le parcours du Golf National (par 71), près de Paris.

Ce jeudi, il a signé un score de 67 (5 birdies, un bogey), affichant une grande régularité tout au long du parcours. Pour rappel, le joueur bruxellois de 36 ans n’a pas encore assuré sa carte pour l’European Tour 2020 et un bon résultat dans ce tournoi lui garantirait évidemment le précieux sésame.

Toujours aussi solide, Thomas Detry a, de son côté, joué dans le par (un birdie, un bogey) et pointe à la 50e place. Quant à Thomas Pieters, il a dû se contenter d’une carte très moyenne 74 (+3). Voilà plusieurs semaines que l’Anversois fait preuve d’une grande irrégularité. Ce fut encore le cas ce jeudi avec deux doubles bogeys, aux trous n°4 et n°16. Il devra élever son niveau s’il veut passer l’écueil du cut. En haut du leaderboard, le Sud-Africain George Coetze et le Néo-Zélandais Ryan Fox sont en tête à 6 sous le par.

Parfaitement préparé, avec un rough épais et des greens diaboliques, le parcours du Golf National s’érige en véritable juge de paix, d’autant que les conditions de jeu sont difficiles avec de la pluie et du vent.