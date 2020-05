Le circuit américain américain de golf veut innover en surveillant les déplacements du public durant les tournois.

Le circuit professionnel américain de golf a prévu de se remettre en état de marche le 11 juin prochain lors du Charles Schwab Challenge qui aura lieu au Texas. L’épreuve devrait se dérouler à huis clos. Mais les grands pontes du PGA Tour espèrent rapidement ouvrir les porte des tournois aux spectateurs. Le Memorial Tournament, prévu du 16 au 19 juillet à Muirfield Village (Ohio), travaille ainsi sur un concept informatique ingénieux pour sécuriser au maximum le public présent.

L’idée est d’intégrer des puces électromagnétiques RFID (Radio Frequency Indentifications) dans les badges d’accès des spectateurs. «Nous pourrons ainsi contrôler en temps réel et à tout moment la position des gens sur le parcours et vérifier que la distanciation physique est respectée» explique Dan Sullivan, promoteur de l’événement. Sur base des informations obtenues, les agents de sécurité du tournoi pourront intervenir immédiatement et demander au public de se disperser si nécessaire.

Cette mesure s’ajoute à d’autres, plus classiques comme un nombre limité de spectateurs, la suppression des gradins, le contrôle de la température du corps à l’entrée et le port du masque par le personnel.

A priori, les joueurs et leurs caddies seront testés avant chaque épreuve et pourront donc continuer à fonctionner en binôme sur les fairways !