C’est suffisamment exceptionnel pour être mis en avant. Deux jeunes champions belges participent, cette semaine, à l’US Amateur sur le légendaire parcours du Bandon Dunes GR, à Bandon, dans l’Oregon. Après le premier tour, Adrien Dumont de Chassart (carte dans par) et Giovanni Tadiotto (+2) occupent respectivement la 43e et la 74e place du classement. Les deux joueurs belges défendent les couleurs de l’Université de l’Illinois, la même qui avait accueilli, voici quelques années, Thomas Pieters et Thomas Detry.

Rendez-vous phare de la saison américaine dans la catégorie, l’US Amateur Championship est le plus ancien tournoi de golf des Etats-Unis. Sa première édition date de 1895. Au fil des ans, le tournoi a couronné de nombreux futur champions, comme Jack Nicklaus ou Tiger Woods. Et il s’érige aujourd’hui en véritable accélérateur de carrière pour les meilleurs jeunes mondiaux.

L’édition de cette année est évidemment très atypique. Plusieurs joueurs internationaux n’ont pas eu l’occasion d’effectuer le voyage dans l’Oregon en raison des mesures sanitaires liées au Covid-19. Mais tous les meilleurs amateurs américains sont évidemment présents.

© D.R.



Adrien Dumont de Chassart, 20 ans, et Giovanni Tadiotto, 22 ans, font partie des meilleurs jeunes joueurs européens. Ils ont été respectivement formés à La Bruyère et au Waterloo, pour le premier, à Rigenée, pour le second. Après leurs Humanités, ils ont décidé de poursuivre leurs études aux Etats-Unis, où ils combinent université et golf. Et ils ambitionnent, l'un et l'autre, de passer professionnels dès leur diplôme en poche.

Après le premier tour, c’est l’Américain Meissner McClure qui est en tête à 8 sous le par.