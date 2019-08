L’Anversois est en position de force pour remporter ce dimanche le quatrième tournoi de sa carrière sur l’European Tour.

Thomas Pieters est idéalement placé pour remporter, ce dimanche, le quatrième tournoi de l’European Tour de sa carrière. L’Anversois occupe en effet la tête du Masters de Tchéquie qui se dispute sur le parcours Albatross (par 72) à Prague. Après trois tours, il totalise 16 coups sous le par. Ce samedi, le n°1 belge a rentré une carte de 66 grâce notamment à un aller exceptionnel (5 birdies, un eagle et un bogey). Au classement, il compte un coup d’avance sur le jeune Espagnol Adri Arnaus et deux sur un groupe de quatre joueurs formé par l’Italien Edoardo Molinari (frère de Francesco), les Suédois Robert Karlsson et Rikard Karlberg et le Chilien Hugo Leon. Thomas Pieters a déjà remporté ce Masters de Tchéquie en 2015 sur ce même parcours (par 72 de 6750m) qui convient parfaitement à son jeu. Pour rappel, il a également remporté le KLM Open en 2015 et le Made in Danemark en 2016. Très irrégulier depuis le début de la saison (il est retombé à la 111e place du ranking mondial), Pieters est à la recherche du fameux déclic. Une victoire dans ce tournoi lui permettrait évidemment de faire le plein de confiance.