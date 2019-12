Le Bruxellois de 26 ans bien placé pour remporter son premier tournoi sur l’European Tour.

A l’aube du dernier tour, Thomas Detry partage la tête de l’Open de l’Ile Maurice avec le Français Antoine Rozner et l’Ecossais Calum Hil. Les trois joueurs totalisent 16 coups sous le par et comptent un coup d’avance sur l’Américain Sihwan Kim et le Norvégien Rasmus Höjgaard. C’est dire si la lutte sera passionnante ce dimanche lors du quatrième tour.

Thomas Detry a, cette saison, souvent été bien placé dans la dernière ligne droite. Mais il n’a jamais réussi à porter l’estocade et à soulever le trophée tant espéré. Il aura donc, à nouveau, une magnifique occasion de vaincre le signe indien.

Ce samedi, sur le parcours de l’Heritage GC (par 72), le champion bruxellois a affiché sa grande forme du moment, signant sept birdies et concédant deux bogeys. S’il poursuit sur cette lancée, il a clairement le potentiel pour s’imposer.

Doté d’un million d’euros de prize money (dont 166.000 pour le vainqueur), l’Open de l’Ile Maurice ne fait pas partie des gros tournois de l’année. Mais une victoire permettrait à Detry de faire un bond au classement mondial et de bénéficier, en prime, d’une exemption sur l’European Tour durant deux ans.

Notons que Thomas Pieters, qui avait passé difficilement le cut après un mauvais premier tour, poursuit sa remontée. L’Anversois pointe à la 20è place à 9 sous le par.