Thomas Pieters et Thomas Detry ont franchi le cut du Masters du Qatar de golf, comptant pour l'European Tour et doté d'1,75 million de dollars, vendredi sur le parcours de l'Education City golfclub de Doha.

Troisième après un premier tour de 66 coups, Thomas Pieters, 28 ans, a bouclé le deuxième en 70 coups (six birdies, deux double bogeys et un bogey) et a reculé de onze places. Thomas Detry, 27 ans, par contre, a suivi le chemin inverse: 81e après un premier tour en 72 coups, il a réalisé un excellent deuxième parcours en 66 coups, à 5 sous le par avec six birdies pour un bogey, et s'est hissé en 29e position.

Nicolas Colsaerts, 37 ans, qui a bouclé les deux parcours en 71 coups, dans le par avec trois birdies, un double boey et un bogey, est passé à un point de la qualification. Il est aussi descendu au classement, de la 64e à la 78e place.

L'Anglais Andy Sullivan et l'Espagnol Jorge Campillo se partagent la tête du classement avec 132 coups, avec un coup d'avance sur le quintette composé des Suédois Alexander Björk et Marcus Kinhult, le Français Romain Langasque, l'Anglais Oliver Fisher et le Néerlandais Joost Luiten.