En tête après le 3 tour samedi, Pieters a signé un eagle, trois birdies et deux bogeys sur sa carte pour un dernier tour bouclé en 68 coups. Une performance qui lui permet de conserver la tête et de remporter son cinquième tournoi sur le circuit European Tour. L'Anversois avait déjà remporté le Masters de Tchéquie (2015, 2019), le Made in Denmark (2016) et le KLM Open (2015). En 2018, il avait aussi remporté la Coupe du monde de golf avec Thomas Detry.

Avec un total de 264 coups, dix-neuf sous le par, il s'impose avec un coup d'avance sur les Danois Nicolai Höjgaard et Lucas Bjerregaard et le Français Matthieu Pavon qui se partagent la deuxième place. Nicolas Colsaerts termine lui à la 54e place après un dernier tour en 70 coups.

Avec cette victoire, Pieters est assuré de participer au DP World Tour Championship, le tournoi de fin de saison.