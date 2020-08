On connait désormais les noms des trente joueurs qui, dès vendredi, partiront à la conquête du chèque de 15 millions de dollars promis au vainqueur de la FedEx Cup. Et qu’on se le dise : la bataille s’annonce, d’ores et déjà, passionnante sur le parcours East Lake d’Atlanta avec de nombreux prétendants au pactole.

En s’adjugeant ce dimanche, au terme d’un véritable thriller, le BMW Championship sur le terrible parcours d’Olympia Fields, à Chicago, Jon Rahm a affiché haut et fort ses ambitions. Mal parti lors des deux premiers tours, le colosse espagnol a sorti le grand jeu ensuite avec deux cartes de 66 et 64. A l’heure des comptes, il partageait la première place avec son grand rival Dustin Johnson à 4 sous le par. Sur le premier trou de playoff, Rahm a enquillé un putt improbable de 20 mètres pour s’offrir le trophée. Au classement général de la FedEx Cup, « D.J » occupe toujours la tête mais il sent désormais le souffle du Basque dans son cou. Et Justin Thomas est en embuscade !

Tiger Woods, en revanche, ne participera pas à la fête géorgienne. Très irrégulier, le Tigre a terminé le BMW Championship à 11 au-dessus du par. Adam Scott, Gary Woodland et Jason day font également parti des éliminés.

Pour rappel, au départ de la manche finale de cette FedEx Cup, les trente qualifiés partiront avec un « Handicap » lié à leur classement. Dustin Johnson débutera le tourtnoi à 10 sous le par, Jon Rahm à 8 sous le par et ainsi de suite. Spectacle et suspense garantis.

Voici le classement les scores au départ du Tour Championship :

-10 : Dustin Johnson

-8 : Jon Rahm

-7 : Justin Thomas

-6 : Webb Simpson

-5 : Collin Morikawa

-4 : Daniel Berger, Harris English, Bryson DeChambeau, Sungjae Im, Hideki Matsuyama

-3 : Brendon Todd, Rory McIlroy, Patrick Reed, Xander Schauffele, Sebastian Munoz

-2 : Lanto Griffin, Scottie Scheffler, Joaquin Niemann, Tyrrell Hatton, Tony Finau

-1 : Kevin Kisner, Abraham Ancer, Ryan Palmer, Kevin Na, Marc Leishman

Par :Cameron Smith, Viktor Hovland, Mackenzie Hughes, Cameron Champ, Billy Horschel