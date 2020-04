Voici juste un an, l’Américain remportait le Masters, signant le come-back du siècle.

Quatorze avril 2019. Il y a tout juste un an. Sur le mythique parcours de l’Augusta National et devant des centaines de millions de téléspectateurs fascinés, Tiger Woods remporte, à 43 ans, son cinquième Masters. De l’avis de nombreux observateurs, c’est tout simplement le plus grand come-back de l’histoire du sport.

Quelques mois plus tôt, nul n’aurait osé miser, en effet, le moindre dollar sur les chances de voir l’icône du swing mondial revêtir, à nouveau, la green jacket du vainqueur. En vérité, depuis son sacre à l’US Open 2008, le Tigre collectionne les problèmes et les malheurs.