Thomas Detry, Thomas Pieters et Nicolas Colsaerts terminent l’année à Dubaï. Les enjeux sportif et financier sont importants.

Trois joueurs belges vont-ils se qualifier pour le DP World Championship, bouquet final de l’European Tour (8 millions de dollars de prize money), qui se déroulera la semaine prochaine à Dubaï ? C’est loin d’être impossible. Thomas Detry et Thomas Pieters ont déjà scellé mathématiquement leur sésame. Et s’il réussit un bon résultat au Golf in Dubaï Championship qui débute ce mercredi, Nicolas Colsaerts pourrait intégrer in extremis le top 60 nécessaire à la promotion. Ce serait une grande première pour notre golf !