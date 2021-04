Ce dimanche, le vainqueur de la 85e édition du Masters d’Augusta enfilera la traditionnelle veste verte ! Déplacé d’avril à novembre en 2020 en raison de la crise sanitaire, le plus prestigieux tournoi de golf de l’année a retrouvé son décor printanier pour cette édition 2021, mais ce week-end final dégage pourtant un parfum particulier en raison de l’absence de Tiger Woods. En convalescence après son grave accident de la route en février dernier, l’icône du golf mondial regarde le Grand Chelem géorgien devant sa télévision. Et, forcément, son ombre plane sur les fairways mythiques de l’Augusta National.

Entre le Tigre et le Masters, c’est un peu comme entre Federer et Wimbledon ou entre Nadal et Roland-Garros. C’est quasiment une histoire d’amour. C’est lors de ce "Major" que le héros black des greens a, il est vrai, écrit les plus beaux chapitres de sa carrière et a réalisé ses plus grands exploits. Il a remporté cinq fois la fameuse "green jacket" : en 1997, 2001, 2002, 2005 et, bien sûr, 2019 où il a signé l’un des plus fabuleux come-backs de l’histoire du sport. En vérité, la relation entre l’homme et le tournoi dépasse largement le cadre purement sportif.

(...)