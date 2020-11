Ce ne sont pas les interrogations qui manquent à l’aube de la 84e édition du Masters, la première de l'histoire à se dérouler au mois de novembre et à huis clos. Coach attitré de Thomas Detry et Thomas Pieters, Jérôme Theunis nous aide à y voir plus clair.

Le fait que le Masters se dispute en novembre aura-t-il des conséquences sur le jeu ?