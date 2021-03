En s’adjugeant le Players Championship sur le parcours floridien du TPC Sawgrass, Justin Thomas, 27 ans, a signé un vrai coup de maître. Grâce à cette victoire dans le tournoi phare du PGA Tour, l’Américain touche un pactole de plus de deux millions de dollars, se hisse à la deuxième place du ranking mondial (derrière Dustin Johnson) et rejoint dans l’histoire Jack Nicklaus, Johny Miller et Tiger Woods, les trois seuls joueurs précédents à avoir accroché 14 titres à leur tableau de chasse avant l’âge de 28 ans.