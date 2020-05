L'European Tour, le circuit professionnel masculin de golf en Europe, a annoncé jeudi la reprise de ses compétitions, sous conditions sanitaires strictes. Elle s'effectuera du 22 au 25 juillet à l'occasion du Betfred British Masters qui sera joué à huis clos à Close House, près de Newcastle dans le nord-est de l'Angleterre, soit une semaine plus tôt que prévu au calendrier initial.

Les trois joueurs belges membres de l'European Tour Thomas Pieters, Thomas Detry et Nicolas Colsaerts vont ainsi pouvoir reprendre la compétition. Après l'interruption de la saison le 8 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus, l'European Tour entend poursuivre ses compétitions cette année jusqu'au mois de décembre. Il suivra bien évidemment toutes les directives imposées par les autorités gouvernementales et sanitaires.

Au Betfred British Masters, succèderont l'English Open et l'English Championship avant que le Celtic Manor Resort de Newport n'accueille deux tournois consécutifs du circuit européen : le Celtic Classic et l'Open du Pays de Galles. Cet "UK Swing" s'achèvera par le British Championship au Belfry.

Les épreuves de septembre à novembre seront annoncées en fonction de l'évolution de la situation crée par la crise sanitaire.

Toutefois quatre épreuves ont vu déjà vue leurs nouvelles dates établies : l'Open d'Ecosse se déroulera désormais du 8 au 11 octobre, et le BMW PGA Championship au Wentworth Club lui succédera la semaine suivante, du 15 au 18 octobre. Le Nedbank Golf Challenge de Sun City est désormais prévu du 3 au 6 décembre et le championnat World Tour de Dubaï, qui clôturera la saison, du 10 au 13 décembre au Jumeirah Golf Estates. Il couronnera le champion 2020 de la "Race to Dubaï".