C’est le jour J, l’heure H. Ce jeudi matin, sur le coup de 7 h 30, le Soudal Open prendra son envol sur le tee n° 1 du Rinkven International, à un drive du ring d’Anvers. Et, durant quatre jours, le spectacle s’annonce de très haut niveau avec les présences de quelques-uns des meilleurs joueurs européens. Il y aura, bien sûr, les trois Mousquetaires du golf belge - Thomas Pieters, Thomas Detry et Nicolas Colsaerts - mais aussi plusieurs ténors du swing comme l’Espagnol Rafael Cabera Bello, l’Autrichien Bernd Wiesberger ou le Français Victor Perez. "Au total, nous accueillons 14 anciens joueurs de Ryder Cup et 74 vainqueurs de tournois sur l’European Tour", résume fièrement Michael Jones, directeur de ce tournoi doté de 2 millions de dollars de prize money.