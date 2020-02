La joueuse anversoise de 28 ans signe un très bon début de saison sur le Ladies European Tour. Elle représentera probablement la Belgique aux Jeux Olympiques de Tokyo.

En grande forme ces dernières semaines, Manon De Roey poursuit sa marche en avant ! Après deux tours, la championne anversoise occupe ainsi la tête du tournoi de Dubbo (Ladies European Tour) qui se dispute en Australie. Après avoir rendu une carte de 71 le premier jour, elle a signé un score de 64 ce vendredi. En état de grâce, la joueuse belge a notamment réussi deux eagles sur les trous n°3 et n°10 ! « J’étais sur un petit nuage. Je crois avoir eu une opportunité de birdie sur chaque trou. Mes approches étaient toutes près du drapeau » souriait-elle.

Agée de 28 ans, formée à l’Université américaine de New Mexico, Manon De Roey est professionnelle depuis 2015 et ne cesse de progresser dans la hiérarchie. L’an passé, elle avait remporté deux tournois sur le circuit LETAS (la D2 européenne) et avait terminé cinquième de l’Open de France. Sur sa lancée, elle est repartie de plus belle. La semaine dernière, au tournoi de Bonville (Australie), elle avait déjà obtenu une belle neuvième position. Et elle espère évidemment encore faire mieux ce week-end.

Actuellement classée à la 253è place du ranking mondial, la native de Schilde fait déjà partie du Top 25 européen. Et tout indique qu’elle sera qualifiée pour disputer le tournoi féminin des prochains Jeux Olympiques de Tokyo.