La manche belge de l’European Tour de golf n’est pas reprise dans le calendrier 2020. Mais un accord devrait être trouvé.

Le calendrier 2020 de l’European Tour vient d’être révélé. Surprise : le Belgian Knockout n’en fait pas partie. Que les passionnés de golf se rassurent : le tournoi organisé par Thomas Pieters et sa famille devrait pourtant bien avoir lieu. Mais pour l’heure, aucune date n’a encore été scellée. La saison 2020 est très chargée avec, en plus des compétitions traditionnelles, la Ryder Cup et les Jeux Olympiques. Il n’est donc pas simple de constituer un agenda qui contente tout le monde!

Le clan Pieters nous a confirmé que les négociations étaient en cours avec les pontes du circuit européen pour trouver un accord. En coulisses, on parle du mois d’août, a priori plutôt léger. Mais d’autres pistes existent et sont à l’étude.

Le Belgian Knockout a été créé en 2017 à l’initiative de Thomas Pieters, désireux de participer à l’essor et à la promotion du golf en Belgique. Doté de seulement un million d’euros de prize money et victime d’une formule de jeu hybride (mélange de stroke play et de match play), il a connu une réussite populaire et financière mitigée malgré son excellente organisation et une belle affiche. Mais, a priori, il n’est pas question d’arrêter. Comme lors des deux premières éditions, le BKO 2020 devrait donc avoir lieu sur le parcours anversois de Rinkven. Reste à fixer des dates !