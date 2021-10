Voilà une excellente nouvelle et une initiative positive comme on les aime en cette période post Covid. La banque Nagelmackers a décidé son NextGen Talent Program. L’objectif : soutenir et accompagner financièrement dix jeunes talents issus du monde de la musique ou du sport.

Ce parrainage vise à les hisser le plus haut possible dans leur domaine. Un jury externe a été désigné pour tirer les dossiers de jeunes de 12 à 18 ans qui doivent présenter des arguments comme des résultats, les moyens et les ambitions de progresser, la participation à des événements publics ou des compétitions et un lien soutenu avec la banque via les parents ou les grands-parents.

" Nous voulons que chaque génération prospère, affirme Bart Beeusaert, le directeur marketing et communication. Nous souhaitons aider les générations prochaines à se développer pleinement dans leurs talents ou leurs passions."

Premier ambassadeur de ce NextGen Talent Programm : le jeune golfeur issue du Brabant wallon Hugo Duquaine. A 14 ans, il jongle entre ses études et de nombreuses compétitions internationales ce qui implique un sérieux budget pour les déplacements. " Mon ambition est de devenir un jour golfeur professionnel notamment en passant par une université américaine dans quatre ans ", dit-il.