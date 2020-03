Le premier Grand Chelem de l’année n’aura pas lieu en raison du coronavirus.

Le golf américain a donc, lui aussi, capitulé devant la montée de la menace du coronavirus. Alors que le premier tour du Players Championship venait de se terminer, les instances du circuit nord-américain de golf ont décrété, jeudi soir, l’annulation pure et simple de ce tournoi phare de la saison qui réunissait, en Floride, l’élite du swing mondial. Dans la foulée, on apprenait que le Masters d’Augusta, qui devait avoir lieu du 9 au 12 avril, jetait également l’éponge. A priori, le premier Grand Chelem de l’année pourrait être décalé à une autre date dans la saison. Mais aucune décision officielle n’a été prise à ce propos.

Attendu avec impatience, chaque année, par tous les passionnés de golf, le Masters est une institution. C’est la première fois, depuis la fin de Deuxième Guerre Mondiale, qu’il ne peut se disputer. « J’espère qu’il pourra avoir lieu plus tard dans l’année » a confié Fred Ridley, président de l’Augusta National Golf Club. Seul petit point positif : Tiger Woods, qui souffre actuellement du dos, sera probablement rétabli pour défendre son titre lors de la nouvelle date.

En vérité, c’est tout le calendrier du PGA Tour qui est chamboulé. Le Valspar Championship (19-22 mars), le WGC Match-Play d’Austin (25-29 mars) et l’Open du Texas (2-5 avril) ont également été annulés. Et le Corales Punta Cana (26-29 mars), auquel devait participer Thomas Pieters et Thomas Detry, a également été rayé des tablettes.

A l’instar de la NBA, de la NHL ou de la NFL, le PGA Tour est une machine financière qui brasse des millions de dollars chaque semaine. Certains pensaient que le golf, sport de plein air se disputant en pleine nature, serait préservé de la vague d’annulation qui touche le sport américain. Il n’en est visiblement rien.