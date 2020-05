Rory McIlroy souhaite que la célèbre Ryder Cup de golf programmée à l'automne soit reportée en 2021 si les spectateurs ne peuvent assister aux rencontres. Le N.1 mondial est déjà sélectionné pour cette compétition qui oppose tous les deux ans les équipes d'Europe et des Etats-Unis. Le Nord-Irlandais s'est exprimé en ce sens à la BBC de son pays.

"Mon intuition personnelle est que je ne vois pas comment cela va se passer, donc je ne pense pas que cela va se passer", a déclaré McIlroy. "Je pense que la majorité des joueurs aimerait qu'elle soit repoussée jusqu'en 2021 pour pouvoir jouer devant les foules et avoir l'atmosphère qui rend la Ryder Cup si spéciale. Ce sont les joueurs qui font la Ryder Cup. S'ils ne sont pas d'accord avec elle et ne veulent pas jouer, alors il n'y a pas de Ryder Cup. Je la vois repoussée jusqu'en 2021 et, honnêtement, je pense que ce sera la bonne décision".

L'édition 2020 est prévue du 25 au 27 septembre à Whistling Straits aux Etats-Unis (Wisconsin).