Ce jeudi, à 20 h 31 (heure belge), le jeune amateur Adrien Dumont de Chassart, 22 ans, déposera sa balle sur le tee no 1 du Country Club de Brookline, théâtre de l’édition 2022 de l’US Open. C’est assurément l’une des belles histoires de l’année du sport belge.

Installé aux États-Unis depuis quatre ans, le Villersois combine, à l’Université de l’Illinois, études en Business Management et golf de haut niveau. La filière a fait ses preuves, notamment avec Thomas Pieters et Thomas Detry. Mais nul n’imaginait retrouver aussi vite la pépite du Royal Waterloo à l’affiche du mythique Major américain. "Vu mon statut de top 50 mondial amateur, j’avais l’opportunité de m’inscrire aux qualifications sur le parcours de Springfield, dans l’Ohio. Trente-six trous en une journée, c’était un vrai défi. Mais, à l’arrivée, tout s’est bien mis. Au départ du dernier trou, j’étais sur un fil. Il me fallait un birdie pour assurer ma promotion. J’avais un deuxième coup à l’aveugle pour atteindre le green. J’ai entendu quelques applaudissements au loin. Ma balle était à 30 centimètres du trou. C’était un moment magique !"

L’exploit est d’autant plus remarquable que le champ de joueurs - professionnels et amateurs - de ces "Qualifying" était de très haut niveau. On retrouvait même des anciens vainqueurs de Grand Chelem, comme Rickie Fowler ou Louis Oosthuizen.

(...)