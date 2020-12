La joueuse de 22 ans possède un coup d'avance sur ses rivales les plus proches, au terme du troisième tour. Shibuno pointe à quatre coups sous le par, après 54 trous. Samedi, elle n'a réussi qu'un seul birdie contre quatre bogeys. "J'étais un peu sous le choc pour avoir perdu quelques coups mais je ferai de mon mieux demain (dimanche) et j'essaierai de jouer mon jeu", a-t-elle déclaré samedi. La première poursuivante est l'Américaine Amy Olson, qui a rendu une carte de 71. Elle est suivie par la Thaïlandaise Moriya Jutanugarn et la Sud-Coréenne Kim2 Ji-yeong. La joueuse amateur suédoise Linn Grant, deuxième vendredi, a sombré samedi après avoir mis sa balle dans l'eau au trou numéro 10, pour la renvoyer une nouvelle fois dans l'eau ce qui lui a valu un quadruple bogey et la fin probable de ses espoirs dans ce tournoi. Les conditions météo d'un mois de décembre (pluie et vent) n'ont pas aidé certaines joueuses, déstabilisées aussi par le fait que ce Majeur, initialement prévu en juin, se dispute à huis clos.

Classement après le 3e tour (par 71): 1. Hinako Shibuno (Jap) -4 (68-67-74) 2. Amy olson (USA) -3 (67-72-71) 3. Moriya Jutanugarn (Tha) -1 (68-72-72)

. Kim2 Ji-yeong (CdS) -1 (75-70-67) 5. Yealimi Noh (USA) 0 (72-69-72)

. Lydia Ko (N-Z) 0 (71-70-72)

. Megan Khang (USA) 0 (70-69-74)

. Kaitlyn Papp (USA) 0 (71-68-74) 9. Ko Jin-young (CdS) +1 (73-70-71)

. Kim A-Lim (CdS) +1 (68-74-72)

. Ryu Hae-ran (CdS) +1 (72-72-70)

. Kim Sei-young (CdS) +1 (72-69-73)

. Ariya Jutanugarn (Tha) +1 (70-70-74)

. Cristie Kerr (USA) +1 (71-69-74)