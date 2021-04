Un aller chaotique, un retour maîtrisé: l'Anglais Justin Rose a su limiter la casse vendredi, au 2e tour du Masters d'Augusta, pour conserver la tête (-7) en voyant dans son rétroviseur se rapprocher Jordan Spieth et Justin Thomas, à deux et trois coups.

Pour l'heure, ces favoris tiennent leur rang, mais cette deuxième journée a été fatale à de nombreux cadors, à commencer par le N.1 mondial Dustin Johnson, qui a manqué le cut.

Lui qui rêvait d'un back-to-back, comme seuls Jack Nicklaus (1965-66), Nick Faldo (1990-91) et Tiger Woods (2001-02) l'ont fait, est le onzième tenant du titre de l'histoire du Majeur à sortir du tableau après deux tours (+5).

Et comme lui, l'Américain Brooks Koepka (N.11), le Nord-Irlandais Rory McIlroy (N.12), le Sud-Coréen Sungjae Im (N.19) ou encore l'Anglais Lee Westwood (N.20) ne verront pas le week-end.

Comme la veille, Rose a raté son entame, en commettant quatre bogeys sur ses sept premiers trous, à peine compensés par un birdie. Mais il n'y a cette fois pas eu d'eagle pour lui permettre d'enfin décoller et, à mi-parcours, l'Autrichien Bern Wiesberger s'est même immiscé à ses côtés en tête, avant de finalement glisser au 4e rang.

L'expérimenté golfeur de 40 ans, lauréat de l'US Open 2013 et deux fois deuxième du Masters (2015 et 2017) a su se montrer patient. Trois birdies aux 13, 14 et 16 lui ont finalement permis de rééquilibrer sa carte (72).

Rose devance d'un coup deux outsiders inattendus: Brian Harman, 34 ans et 50e mondial, et Will Zalatoris, 24 ans et 46e mondial, qui continue de surprendre après sa 4e place de la veille.

Jordan Spieth, lui a remporté le tournoi à sa deuxième tentative, en 2015. Et dans la foulée de sa victoire le week-end dernier à l'Open du Texas, sa première depuis le British Open 2017, il apparaît de plus en plus comme un sérieux prétendant.

Vendredi il a été très solide en réussissant cinq birdies contre un bogey, pour partager la 4e place (-5) avec l'Australien Marc Leischman.

- Classement après le 2e tour (par 72):

1. Justin Rose (Ang) 137=65-72 -7

2. Will Zalatoris (USA) 138=70-68

. Brian Harman (USA) 138=69-69

4. Marc Leishman (Aus) 139=72-67

. Jordan Spieth (USA) 139=71-68

6. Bernd Wiesberger (Aut) 140=74-66

. Tony Finau (USA) 140=74-66

. Justin Thomas (USA) 140=73-67

. Cameron Champ (USA) 140=72-68

. Si Woo Kim (CdS) 140=71-69

. Hideki Matsuyama (Jap) 140=69-71