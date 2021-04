Le joueur d'Ehime de 29 ans a enregistré un parcours sans faute de 65 coups après cinq birdies et un aigle, ce qui était bon pour le meilleur tour de la journée. Matsuyama, qui compte déjà quatorze victoires à son palmarès, dont cinq sur l'American PGA Tour, prend immédiatement une option pour la victoire au général.

Il a quatre coups d'avance sur un quatuor avec les Américains Xander Schauffele et Will Zalatoris, l'Australien Marc Leishman et l'Anglais Justin Rose, qui a pris les devants les deux premiers jours mais a dû se contenter d'un round de 72 coups le troisième jour. L'Américain Jordan Spieth, qui a remporté le tournoi des Masters en 2015 et a été le meilleur au Texas Open la semaine dernière, est à la septième place avec six coups de plus que Matsuyama.

Score au troisième tour:

1. Hideki Matsuyama (Jap) 205 = 69-71-65 -11 2. Xander Schauffele (VSt) 209 = 72-69-68. Marc Leishman (Aus) 209 = 72-67-70. Will Zalatoris (VSt) 209 = 70-68-71. Justin Rose (Eng) 209 = 65-72-72 6. Corey Conners (Can) 210 = 73-68-68 7. Jordan Spieth (VSt) 211 = 71-68-72 8. Brian Harman (VSt) 212 = 69 -69-74 9. Tony Finau (VSt) 213 = 74-66-73 10. Robert MacIntyre (Sch) 214 = 74-70-70. Si Woo Kim (ZKo) 214 = 71-69-74. Bernd Wiesberger (Est) 214 = 74-66-74