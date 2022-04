Voilà plusieurs jours que la rumeur courait sur les fairways de l’Augusta National. Elle est désormais confirmée : Tiger Woods, 46 ans, disputera bel et bien le Masters qui débute ce jeudi. "Mes sensations sont bonnes même si je ne me déplace pas encore tout à fait normalement. Mais je me suis entraîné sans douleur et j’ai envie de relever le défi", a confié ce mardi l’ancien n°1 mondial qui effectuera un dernier test ce mercredi.