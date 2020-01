Avec un premier tour en 69 coups, Nicolas Colsaerts a été le meilleur Belge du Saudi International de golf, comptant pour l'European Tour et doté de 3.175.000 euros, jeudi sur le parcours du Royal Greens golfclub de la Ville économique Roi Abdallah.

Le Bruxellois occupe la 33e position. Colsaerts a pris un bon départ avec deux birdies sur les deux premiers trous mais a encaissé un double bogey au troisième. Par la suite, le triple vainqueur sur le circuit européen a aligné deux birdies, deux bogeys et deux birdies avant de concéder un nouveau bogey au quinzième trou. Avec son tour un coup sous le par, Colsaerts compte cinq coups de retard sur l'Irlandais du Nord Graeme McDowell et le Malaisien Gavin Green, qui partagent la première place.

Thomas Pieters, qui a débuté par la deuxième moitié du parcours, était à trois coups au-dessus du par après le quatrième trou à cause d'un bogey et d'un double bogey. L'Anversois a rétabli la situation en signant quatre birdies sur les six trous suivants. Le vainqueur du Masters de Tchéquie a encore inscrit deux bogeys aux trous 6 et 7 et un birdie au 8e, il a bouclé le parcours en 70 coups (par), synonyme de la 48e place.

Thomas Detry, qui a été le meilleur Belge la semaine dernière à Dubaï(32e), a signé une modeste carte de 73 et se retrouve en 94e position.

Classement après le 1er tour (par 70):

1. Graeme McDowell (IdN) 64 -6

. Gavin Green (Mal) 64 3. Henrik Stenson (Suè) 65

. Victor Perez (Fra) 65

. Jhonattan Vegas (Ven) 65

. Adri Arnaus (Esp) 65

. Sebastian Soderberg (Suè) 65 8. Phil Mickelson (USA) 66

. Andy Sullivan (Ang) 66

. Tom Lewis (Ang) 66

. Ross Fisher (Ang) 66

. Ryan Fox (N-Z) 66

. Aaron Rai (Ang) 66

... 33. Nicolas Colsaerts (Bel) 69 48. Thomas Pieters (Bel) 70 94. Thomas Detry (Bel) 73