Nicolas Colsaerts a remporté, ce dimanche, l’Open de France qui se disputait sur le parcours du Golf National, près de Paris.

Au terme d’un incroyable suspense et de multiples renversements de situation, le champion belge a arraché la victoire avec un coup d’avance sur Joachim Hansen.

C’est le troisième titre du joueur bruxellois sur l’European Tour après ses succès à l’Open de Chine en 2011 et au World Match Play Championship de Finca Cortesin en 2012.Confortablement en tête au départ du dernier tour à 13 sous le par, Nicolas Colsaerts a connu des fortunes diverses ce dimanche, enchaînant notamment un eagle (trou n°14) et un double bogey (trou n°15). Menacé d’abord par le Sud-Africain George Coetze, puis par le Danois Joachim Hansen, il a trouvé les ressources mentales pour garder son calme dans des conditions de jeu délicates, avec du vent et de la pluie. Sous pression au départ du dernier trou, il a parfaitement géré la situation, signant le par nécessaire pour s’adjuger la victoire (à 12 sous le par), un chèque de 266.000 euros et se faire arroser au champagne par ses amis, dont Thomas Detry qui termine l’épreuve à la huitième place.

Cette magnifique performance permet au Belgian Bomber de passer de la 114ème à la 53ème place de la Race to Dubaï et lui vaut une exemption de deux ans sur l’European Tour ! C’est ce qu’on appelle une sacrée bonne affaire…