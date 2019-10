Le champion américain a remporté son 82ème tournoi sur le PGA Tour et rejoint Sam Snead dans la légende.

Encore un record pour Tiger Woods! Victorieux ce lundi du Zozo Championship, le champion américain a remporté, à 43 ans, le 82eme tournoi de sa carrière sur le circuit américain et rejoint donc dans l’histoire le légendaire Sam Snead. Ce dernier avait dominé le golf mondial entre 1937 et la fin des années 50.

Nouveau venu dans le calendrier et doté de 9,7 millions de dollars de prize money, le Zozo Championship s’est disputé sur le parcours de Chiba, au Japon. Mais il fait partie intégrante du PGA Tour américain. Impressionnant tout au long des quatre tours, Tiger a terminé l’épreuve à 19 sous le par avec trois coups d’avance sur le Japonais Hideki Matsuyama. Pour combler le retard accumulé suite à l’annulation de la journée de vendredi (pluies diluviennes), les joueurs ont été soumis à un régime de forçat des greens, samedi dimanche. Et ils n’ont pu terminer les 72 trous que ce lundi. On aurait pu croire que cet agenda freinerait la marche en avant du Tigre. Et bien, pas du tout. Très solide dans tous les compartiments de son jeu, Woods a maîtrisé son avance avec une grande sérénité et régalé le public japonais qui n’avait d’yeux que pour lui. Ce lundi, il a même terminé son parcours par deux birdies.

Ce succès - le premier depuis son sacre au Masters d’Augusta en avril - est évidemment très encourageant pour la suite de sa carrière. Opéré du genou en septembre, il se posait fort logiquement quelques questions. Le voilà rassuré! «82, c’est un chiffre très fort et le fruit de beaucoup d’années de travail » a souri Tiger.

Élevé au rang de capitaine de l’équipe américaine pour La Presidents Cup de décembre à Melbourne, Tiger Woods semblait jusqu’ici hésiter à se sélectionner lui-même. Quelque chose nous dit que son sacre de Chiba devrait lui ôter tout scrupule!