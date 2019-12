Nicolas Colsaerts , qui avait son épouse comme caddie, a également bien négocié le premier tour du tournoi.

Thomas Detry a pris un très bon départ à l’Open de l’Ile Maurice qui se dispute sur le parcours de l’Heritage GC (par 71), à Bel Ombre. Le jeune joueur bruxellois a rentré une première carte de 67, riche d’un eagle (sur le trou n°14), de quatre birdies et d’un seul petit bogey. Au classement, il pointe en sixième position, à un petit coup des cinq leaders (les Français Romain Langasque et Benjamin Hebert, le Norvégien Rasmus Hojgaard, l’Ecossais Grant Forrest et le Sud-Africain Brandon Stone).

Thomas Detry, 26 ans, court toujours derrière sa première victoire sur l’European Tour. Ce tournoi mauricien, doté de un million d’euros de prize money, pourrait donc lui permettre de combler ce manque et de terminer l’année en beauté !

Nicolas Colsaerts a également réussi une bonne première journée. Très détendu et avec son épouse Rachel comme caddie (c’était une grande première), le « Belgian Bomber » a rentré une carte de 69 malgré un départ moyen (bogey au trou n°1 et double bogey au 4).

Troisième joueur belge engagé dans cette épreuve qui compte aussi pour l’Asian Tour et le Sunshine Tour, Thomas Pieters a, en revanche, connu un début de tournoi compliqué. Très irrégulier, l’Anversois a signé un score de 74 (+2) et devra sortir le grand jeu, ce vendredi, pour passer l’écueil du cut.