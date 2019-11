Pieters et Detry sont dans le Top 10 après la première journée.

Thomas Pieters et Thomas Detry ont commencé sur les chapeaux de roues le Turkish Airlines Open qui se dispute sur le parcours « The Montgomerie Maxx Royal » (par 72), à Antalya. Lors du premier tour, l’Anversois a rentré une carte de 66 (-6) et occupe la troisième place du classement. Le Bruxellois a, de son côté, signé un score de 67 (-5) et se positionne en sixième position.

Bien inspiré, Thomas Pieters a commencé son parcours en réussissant un eagle sur le premier trou (un par 5). Il a ajouté ensuite quatre birdies (trous 8,9, 10 et 18) sans concéder le moindre bogey. Une carte très propre qui en dit long sur son niveau. Le chemin de Thomas Detry a été plus accidenté avec également un eagle (sur le trou 4), six birdies mais un bogey et, surtout, deux double bogeys.

Les deux joueurs belges sont, en tout cas, bien lancés dans ce premier tournoi des Final Series de l’European Tour. En haut du leaderboard, l’Anglais Tom Lewis et l’Autrichien Matthias Schwab mènent la danse à 7 sous le par. Double tenant du titre, l’Anglais Justin Rose (-est également en embuscade, en compagnie de son compatriote Danny Willett et le Suédois Alex Noren.

Pour sa part, Nicolas Colsaerts a signé une première carte de 71 (-1) et occupe la 37ème position. Tout auréolé de son sacre à l’Open de France, le « Belgian Bomber » a fait preuve de régularité (2 birdies, un bogeys) mais n’a pas eu beaucoup de réussite au putting.

Le Turkish Airlines Open est doté d’uin prize money de 7 millions de dollars et réunit les septante meilleurs inscrits au classement de la Race to Dubaï.