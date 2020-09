Le Bruxellois a réalisé six birdies dont trois sur les quatre derniers trous. Il compte trois coups de plus que l'Autrichien Sepp Straka et les Américains Hudson Swafford, Scott Harrington et Tyler McCumber qui se partagent la tête.

Classement après le 1er tour (par 72): 1. Scott Harrington (USA) -7 (65)

. Tyler McCumber (USA) -7 (65)

. Sepp Straka (Aut) -7 (65)

. Hudson Swafford (USA) -7 (65) 5. Joseph Bramlett (USA) -6 (66)

. Zhang Xinjun (Chn) -6 (66) 7. Ricky Barnes (USA) -5 (67)

. David Hearn (Can) -5 (67)

. Jamie Lovemark (USA) -5 (67)

. Sean O'Hair (USA) -5 (67)

. Cameron Percy (Aus) -5 (67)

. Patrick Rodgers (USA) -5 (67)

. Kyle Stanley (USA) -5 (67)

. Brian Stuard (USA) -5 (67)

. Justin Suh (USA) -5 (67)

. Ryan Brehm (USA) -5 (67) ... 17. Thomas Detry (BEL) - 4 (68)