Le géant Dustin Johnson a renoué avec la victoire sur le circuit américain en remportant son premier tournoi depuis deux ans.

Dustin Johnson est de retour ! Après plusieurs mois de disette, le champion américain a renoué avec la victoire en s’adjugeant le Travelers Championship qui s’est disputé sur le parcours du TPC River Highlands (par 70) à Cromwell (Connecticut). C’est son 21e titre sur le PGA Tour et, surtout, son premier sacre depuis son succès au WGC-Mexico en février 2019.

Après une mauvaise première journée (il pointait à la 79e place du classement), « D.J. » a mis le turbo et a rentré des cartes de 64, 61 et 67 pour un total de 19 coups sous le par. Il termine l’épreuve avec une longueur d’avance sur Kevin Streelman et deux sur Will Gordon et Hugues Mackenzie.

