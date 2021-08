L'Anversois, 29 ans, a rendu une 4e et dernière carte de 73 coups, lui rapportant 3 points. Pieters avait réussi un eagle (5 points) et quatre birdies (8 points), mais a du concéder deux double-bogeys (-4) et trois bogeys (-6)

Avec un total de 20 points, il se classe aux portes du top 50, à 30 points du Sud-Africain Erik van Rooyen, 31 ans, qui l'emporte devant l'Américain Andrew Putnam, lauréat de l'épreuve en 2018.

Le tournoi s'est joué sur base de la formule de Stableford où un birdie rapporte deux points. Le par ne rapporte ni ne coûte de point au contraire d'un bogey qui retire un point du total et d'un double-bogey qui en retire deux. Un eagle rapporte 5 points.

Thomas Pieters avait terminé son tournoi de golf aux Jeux Olympiques à Tokyo à la 16e place.