Il s'agit d'un tournoi annuel pour les équipes de deux joueurs, composé de golfeurs du PGA Tour et du Champions Tour et de leurs fils/fille dans la discipline scramble. Les Woods ont bouclé le parcours dix coups sous la par, grâce à 9 birdies, un eagle et un bogey. Le jeune Woods a immédiatement montré son talent en réalisant un eagle sur le troisième trou, un par 5. Au classement intermédiaire, l'équipe Woods totalise quatre coups de plus que l'équipe Matt et Cameron Kuchar, qui a pris la tête avec quatorze birdies. En 2e position, à deux coups, on retrouve Vijay et Qass Singh suivent. La Suédoise Annika Soren, qui a remporté 72 victoires dans sa carrière, et son père Tom ont réussi un tour de 65 coups, ce qui leur a permis de partager la quatorzième place.

L'Allemand Bernhard Langer a remporté le tournoi quatre fois avec son fils Jason et deux fois avec son fils Stefan. En 2013, il a formé une équipe avec sa fille Christina.

- Classement après le premier tour: Stand na eerste ronde PNC Championship, Orlando: 1. Team Kuchar(USA) 58 -14 2. Team Singh (USA) 60 3. Team Lehman (USA) 61

. Team Norman (Aus) 61

. Team Duval (USA) 61 6. Team Daly (USA) 62

. Team Furyk (USA) 62

. Team O'Meara (USA) 62

. Team Thomas (USA) 62

. Team Trevino (USA) 62

. Team Woods (USA) 62