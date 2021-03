Pieters et Detry: la route du Texas passe par le Qatar ! Golf Miguel Tasso © AFP

Les deux Belges espèrent marquer des points et se qualifier pour le WGC Match Play.



Après plus d’un mois de pause, l’European Tour retrouve les feux de la rampe à l’occasion du Qatar Masters qui débute ce jeudi sur le parcours Education City GC à Doha. Les stars du swing européen disputant, au même moment, le Players Championship aux États-Unis, l’occasion est belle pour Thomas Pieters et Thomas Detry de se mêler à la lutte pour la victoire dans ce tournoi doté de 1,5 million de dollars.



(...)