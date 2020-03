Grâce à un deuxième tour en 70 coups, Yente Van Doren a franchi le cut de l'Open Mohammedia de golf, comptant pour le Pro Golf Tour et doté de 30.000 euros, jeudi sur les parcours du Royal Golf Club de Mohammedia et du Bahia Beach Golf Club de Bouznika dans les environs de Casablanca, au Maroc. Pour Thibaut Leys et Gaëtan-Weydts Caesens le tournoi est fini.

Neuvième après le premier tour, Yente Van Doren, 22 ans, a rendu une deuxième carte de 71 sur le parcours de Mohammedia, à un sous le par, avec quatre birdies, un bogey et un double bogey, perdant quatre places. Avec un total 142, Yente Van Doren pointe à la 13e place à quatre coups des leaders, le Suisse Luca Galliano et l'amateur allemand Nick Bachem.

Thibaut Leys a bouclé son second parcours en 73 coups, à deux au-dessus du par, et se hisse de la 82e à la 76e position, insuffisant cependant pour passer le cut. Gaëtan Weydts-Caesens a rentré une carte de 77 coups (+5) et son score de mercredi (89 coups) avait déjà compromis ses chances de qualification. Il est passé de la 149e à la 144e place.