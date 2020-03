Le Bruxellois a signé, ce samedi, quatre birdies et un eagle sur ses six premiers trous

Thomas Detry a intégré le Top 10 du Qatar Masters qui se dispute sur le parcours de l’Education City GC (par 71), à Doha. Après trois tours, il pointe en neuvième position (-9 au total) à cinq coups de la tête.

Quelque chose nous dit pourtant que le jeune champion bruxellois espérait mieux. En état de grâce, il a en effet débuté sa journée du samedi par 4 birdies et un eagle sur ses six premiers trous. C’est bien simple : il réussissait tout ce qu’il tentait ! Un nouveau birdie sur le trou n°10 confirma qu’il marchait sur l’eau. Mais, hélas !, il concéda sur la fin deux décevants bogeys (trous n°17 et 18). A l’arrivée, il a néanmoins rentré une très belle carte de 66 qui lui permet d’être toujours dans la course pour la victoire.

Thomas Pieters a, de son côté, signé un score de 70 avec cinq birdies et quatre bogeys (dont un sur le dernier trou). Après 54 trous, il se retrouve à la quinzième place avec un global de 7 sous le par.

C’est l’Espagnol Jorge Campilo qui occupe la première place à 14 sous le par grâce à trois belles cartes de 66, 66 et 67. Il compte un coup d’avance sur l’Ecossais David Drysdale et le Norvégien Jeff Winther.