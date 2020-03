Hôte du Players Championship, le Sawgrass est l’un des parcours les plus spectaculaires.

Le Players Championship , qui débute ce jeudi en Floride, est souvent considéré comme le cinquième Grand Chelem de l’année. Doté de 15 millions de dollars de prize money , c’est le tournoi le plus rémunérateur de la saison et l’un des plus spectaculaires. Il se dispute sur le parcours du Sawgrass, célèbre notamment pour son fameux trou n°17, un petit par 3 d’une centaine de mètres avec un minuscule green en forme de presqu’île ! On le surnomme le trou du diable et on ne compte plus les épisodes dramatiques et les renversements de situation qui eurent ce lieu mythique pour théâtre.

Comme de coutume, l’épreuve réunit l’élite mondiale évoluant sur le PGA Tour. Parmi les ténors du swing, seul Tiger Woods n’est pas présent. Voilà plusieurs semaines que l’ancien n°1 mondial souffre du dos. On espérait le revoir à l’occasion de ce tournoi qu’il a déjà remporté à deux reprises. Mais, à l’évidence, le Tigre n’est pas encore prêt. À moins d’un mois du Masters d’Augusta, cela devient clairement inquiétant.

Sur le tableau noir des boo kmakers , c’est Rory McIlroy qui est donné favori. De retour sur le trône de number one, le Nord-Irlandais apprécie le parcours très exigeant de Ponte Vedra Beach. L’an passé, il avait d’ailleurs remporté le trophée après un beau duel avec Jim Furyk. Parmi les autres candidats à la victoire, citons les hommes en forme du moment comme l’Espagnol Jon Rahm, l’Australien Adam Scott, l’Anglais Tommy Fleetwood et, bien sûr, toutes les stars américaines parmi lesquelles Justin Thomas, Bryson DeChambeau et Webb Simpson. Brooks Koepka et Dustin Johnson semblent, en revanche, un peu en retrait.

Ce Players Championship 2020 dégage évidemment un parfum très particulier en raison de l’épidémie de coronavirus. Alors que sur l’European Tour plusieurs tournois ont d’ores et déjà été annulés (Kenya, Inde, Malaisie, Chine), le calendrier du PGA Tour n’a pas encore été modifié. Mais, compte tenu de l’évolution de la situation et des nombreux cas avérés aux États-Unis, le sujet est sur toutes les lèvres autour des greens. Et il n’est pas impossible que des épreuves soient également retirées dans les prochaines semaines. L’Augusta National Golf Club, hôte du Masters, a lui-même confirmé qu’il était en contact régulier avec l’Organisation mondiale de la santé.

Bref, le golf ne fait pas exception et subit, lui aussi, les dégâts collatéraux de la pandémie. Les agendas de Thomas Pieters, Thomas Detry et Nicolas Colsaerts en sont les plus belles preuves. Sur l’European Tour, le prochain tournoi est désormais programmé fin avril, à Valderamma. Et il n’est pas du tout sûr, compte tenu du contexte, qu’il puisse bel et bien avoir lieu ! Le Masters de Tchéquie, prévu au mois d’août et dont Thomas Pieters est le tenant du titre, a lui aussi décidé de jeter l’éponge…