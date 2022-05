Sous le beau soleil anversois, le public était déjà nombreux, ce jeudi, pour le premier tour du Soudal Open (DP World Tour) qui se dispute sur le parcours du Rinkven International (par 71). Et ce sont, bien sûr, les flights avec des joueurs belges qui étaient les plus suivis !

Régional de l’étape et favori logique du tournoi, Thomas Pieters a signé une première journée solide, rentrant une bonne carte de 69 (-2). "J’ai été un peu trop irrégulier sur le retour mais j’ai sauvé quelques pars importants sur le 16 et le 17. Je me retrouve donc dans une position d’attente idéale et j’espère profiter, ce vendredi, des greens du matin qui sont un peu plus tendres que ceux de l’après-midi", confiait le champion anversois, ravi de tomber dans les bras de sa petite fille sitôt son dernier putt rentré. "C’est forcément un peu déroutant de jouer un tournoi du circuit européen si près de chez soi. Je connaissais personnellement une grande partie du public. Et, là, je vais sagement rentrer pour manger à la maison !"

(...)