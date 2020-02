Le projet de création d’une Ligue mondiale réservée aux stars du swing et dotée de 180 millions de dollars donne le tournis sur les greens.

Depuis quelques semaines, les coulisses du golf professionnel bruissent d’une étrange rumeur. Plusieurs sources évoquent le projet de création d’une sorte de super-championnat à l’échelle mondiale qui viendrait chambouler tous les calendriers !

Concrètement, cette nouvelle épreuve - baptisée virtuellement « Premier Golf League » - serait réservée aux cinquante meilleurs joueurs de la planète avec, à son programme, 18 tournois dotés chacun de 10 millions de dollars de « prize money ». Et elle compterait notamment sur le soutien financier de l’Arabie Saoudite qui – grâce aux pétrodollars – investit énormément dans le sport depuis quelques années.

Dans un sport où l’argent dicte sa loi, ce projet alimente évidemment bien des conversations. Tiger Woods et Phil Mickelson ont déjà été personnellement approchés. « Ce genre de Ligue est, en soi, une évolution normale dans notre sport. Des idées comme celles-là vont sûrement se multiplier » a confié, lors du récent tournoi de Los Angeles, le Tigre en essayant de noyer le poisson.

Ce n’est pas la première fois que ce genre de projet voit le jour. Voici 25 ans, Australien Greg Norman – à l’époque numéro un mondial – avait déjà couché sur papier le même brouillon. Mais la mayonnaise n’avait pas pris.

Qu’en sera-t-il cette fois ? Il est évident que la naissance de cette Premier Golf League entrerait ouvertement en concurrence avec l’European Tour et, surtout, le PGA Tour qui compose actuellement le calendrier des stars du swing. Les instances du circuit américain n’ont d’ailleurs pas tardé à réagir par l’intermédiaire de son commissaire Jay Monahan. « Cette compétition n’est pas compatible avec le calendrier de notre circuit » a-t-il immédiatement confié, comme pour étouffer dans l’œuf ce concept de mondialisation.

Le PGA Tour est une institution aux Etats-Unis. Et une affaire qui marche cinquante-deux semaines par an ! La majorité des tournois sont dotés de plus de 6 millions de dollars (375 millions de prize money sur une année). La plupart des grandes sociétés cotées à Wall Street sponsorisent les épreuves. Et les audiences télévisées battent régulièrement des records. S’attaquer à ce monopole dégagerait un petit parfum de coup d’état !

Mais il est évident que la parole ultime reviendra aux joueurs. Pour l’heure, les étoiles des greens gagnent déjà de petites fortunes. Rory McIlroy a touché plus de 10 millions de dollars rien qu’en prize money en 2019. Mais une Super League mondiale, encore plus rémunératrice, aurait aussi ses avantages. La guerre du golf est déclarée ! A moins évidemment qu’un compromis, version win-win, voit le jour ! Feuilleton annoncé…