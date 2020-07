Thomas Detry participe, dès ce mercredi, au British Masters qui se dispute sur le parcours du Close House GC, à Newcastle. Ce tournoi, parrainé par le champion Lee Westwood, est le premier de l’UK Swing, une série de six épreuves qui se dérouleront, à huis clos, jusqu’à fin août en Angleterre.

Le jeune champion bruxellois espère profiter de cet agenda chargé pour faire le plein de bons points et - pourquoi pas ? - remporter son premier sacre sur l’European Tour. Actuellement pointé à la 114e place du ranking mondial, Detry ambitionne surtout d’intégrer au plus vite le top 100. Parallèlement, l’UK Swing pourrait aussi lui permettre d’obtenir un sésame pour le prochain US Open. Les dix meilleurs sur les six tournois seront, en effet, automatiquement qualifiés pour le Grand Chelem américain qui, cette année, aura lieu du 17 au 20 septembre au Winged Foot GC, près de New York.

Un peu frustré par le long arrêt des compétitions, Detry a des fourmis dans le swing. Compétiteur-né, il espère rattraper le temps perdu et confirmer sa belle progression.

Nicolas Colsaerts ne participe pas à ce British Masters mais est attendu, la semaine prochaine, au Hero Open de Birmingham. Quant à Thomas Pieters, il a mis le golf entre parenthèses durant quelques semaines, dans l’attente de devenir… papa !